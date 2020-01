Talinda Ann Bentley (43) ist wieder unter der Haube! Vor zwei Jahren hat die US-Amerikanerin einen schweren Schicksalsschlag erleiden müssen: Ihr Ehemann Chester Bennington (✝41), Frontmann der Band Linkin Park, hatte Suizid begangen. Von diesem Verlust hat sich die dreifache Mutter aber nicht unterkriegen lassen und packte ihr Leben neu an. Im April vergangenen Jahres verlobte sie sich dann sogar wieder! Und jetzt hat sie ihrem neuen Partner Michael Fredman das Jawort gegeben!

Bereits am Silvesterabend fand die Zeremonie statt, wie TMZ berichtet. Im kleinen Kreis feierten die 42-Jährige und Feuerwehrmann Michael im Turtle Bay Resort in Kahuku auf Hawaii ihre Liebe. Unter den Familienmitgliedern und Freunden waren auch Talindas und Chesters Kinder Tyler, Lilly und Lila. Das Datum ihrer Hochzeit hatte zudem eine ganz besondere Bedeutung: Denn am gleichen Tag vor 14 Jahren hatten auch Talinda und der verstorbene Musiker geheiratet.

Öffentlich gemacht hat die nun frischgebackene Ehefrau ihr neues Liebesglück mit der Verlobung im September vergangenen Jahres. Damit wollte sie auch anderen Mut machen: "Ich werde damit weitermachen, Chester zu ehren [...]. An alle, die jemanden durch Selbstmord verloren haben: Ihr könnt wieder glücklich sein. Ihr könnt in eurem Herzen Platz für Leid, Genuss, Glück, Trauer und Liebe haben!", ermutigte sie ihre Follower in ihrem Instagram-Post.

Getty Images Chester Bennington mit Frau Talinda Ann Bentley bei den Billboard Music Awards 2012

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Chester Bennington mit Ehefrau Talinda un den Kindern bei den Kids' Choice Awards 2008

Anzeige

Instagram / talinda320 Chester Bennington und Ehefrau Talinda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de