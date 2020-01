Die Koslowskis verzaubern ihre Community mit einem neuen Familienfoto! Ende Dezember wurde der Spross von Paola Maria (26) und Sascha Koslowski ein Jahr alt. Anfangs hatte das YouTube-Ehepaar das Gesicht seines Sohnes nicht gezeigt, nun postet es allerdings immer häufiger unzensierte Bilder von Leonardo (1). Jetzt durften sich die Fans über ein besonders niedliches Pic des Trios freuen: Darauf wird nicht nur deutlich, wie groß Leo schon ist – der kleine Mann begeistert die User vor allem mit seinen Segelöhrchen!

Auf Instagram veröffentlichte Sascha ein neues Foto von seinem süßen Nachwuchs. "Meine Gang! Unser Boss heißt Leonardo und der ist sehr wild", schrieb der stolze Papa zu einem Bild, das ihn und Paola am Strand bei einem romantischen Sonnenuntergang zeig. Die 26-Jährige hält ihren Sohnemann auf dem Arm, der offenbar in Richtung Kamera kreischt. Bei diesem Anblick fiel nicht nur YouTube-Kollegin Dagi Bee (25) auf, was für "süße Ohren" Leo hat.

Auch Saschas Fans waren total hin und weg von den abstehenden Ohren des Einjährigen – gleich mehrere User hatten sogar dieselbe Assoziation: "In meinem Kopf höre ich nur 'Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda'", meinte ein Supporter begeistert.

Instagram / paola Leonardo Koslowski, Paola Marias Sohn

YouTube / Die Koslowskis Paola und Sascha Koslowski mit Baby Leo

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo, September 2019

