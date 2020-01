Dieser Schicksalsschlag riss ihr den Boden unter den Füßen weg! Am Sonntag startet die neue Staffel von The Biggest Loser, in der sich die Kandidaten ihrem inneren Schweinehund stellen müssen. Bereits bei der Auftaktfolge gab es viele Tränen und Emotionen. Eine Teilnehmerin berührte die Zuschauer jedoch besonders: Die 23-jährige Jessica aus Schönbeck an der Elbe. Im vergangenen Jahr hatte sie einen schweren Trauerfall in ihrem engeren Familienkreis erlebt!

Nach einer harten Sporteinheit, die die Kandidaten an ihre Grenzen führen sollte, lies Jessica ihren Emotionen freien lauf. Der Grund dafür war allerdings neben der Unzufriedenheit mit ihrem Körper noch ein völlig anderer: "Im letzten Jahr habe ich 23 Kilo zugenommen. Ich habe in dem Jahr meinen Bruder verloren." Ihr Geschwisterteil starb mit nur 28 Jahren an einem Herzinfarkt. Dennoch weiß sie, dass er gewollt hätte, dass sie sich den Hürden in der Abnehm-Show stellt. Und: Dass sie dranbleiben sollte.

Mit einem Startgewicht von 168,2 Kilo will Jessica jetzt in die Vollen gehen. "Ich war schon immer ein bisschen dicker, habe früher aber elf Jahre Leistungssport gemacht – Kugelstoßen", erklärte die 23-Jährige in der Sendung. Mit dem Beginn ihrer Ausbildung habe sie dann aber ihr Gewicht aus den Augen verloren: "Ich habe dann gar keinen Sport mehr getrieben."

Camp: "The Biggest Loser"- immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1

Online: "The Biggest Loser – Secret Team" immer im Anschluss an die TV-Sendung auf www.the-biggest-loser.de und auf Youtube.

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" mit Christine Theiss

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" 2020 auf Naxos

