Christin Kaeber ist im Endspurt ihrer Schwangerschaft angekommen! Im Oktober verkündeten die Influencerin und ihr Freund Leons die erfreuliche Neuigkeit: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs! Inzwischen befindet sich die werdende Mutter in der 33. Schwangerschaftswoche. Mit regelmäßigen Updates um ihren wachsenden Babybauch hält die Beauty ihre Community im Netz auf dem Laufenden. Die dazukommenden Pfunde bereiten ihr allerdings einige Sorgen!

"Ich habe heute mal den Fehler gemacht und mich auf die Waage gestellt", verriet die blonde Schönheit am vergangenen Samstag in ihrer Instagram-Story. Mit ihrem ursprünglichen Gewicht von 55 Kilogramm, startete die ehemalige "Survivor"-Kandidatin in die anderen Umstände. Trotz nüchternem Magen am frühen Morgen wiegt sie nun 74,6 Kilogramm. Die rund zwanzig Kilo mehr auf der Waage erschrecken die Polizeibeamtin: "Die Geburt ist noch einige Wochen hin. Wo soll das hinführen?", fragt sie sich.

Doch die letzten Wochen dürften für Christin recht entspannt gewesen sein: Gemeinsam mit ihrem Partner verbrachte sie den Jahreswechsel an der Ostsee. Die baldige Geburt ihrer Tochter kann das Couple kaum noch abwarten: "Dieses Jahr wird noch einmal alles toppen", schrieb Christin.

