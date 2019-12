Ups, wo sind denn bitte die Füße abgeblieben? Während Christin Kaeber ihre Schwangerschaft zunächst noch ganz gut verstecken konnte, macht ihr ihr Bauch mittlerweile einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Aber eigentlich auch kein Wunder, immerhin ist die Influencerin bereits in der 30. Schwangerschaftswoche. Doch dass ihre Kugel jetzt so rasant wächst, haut selbst die werdende Mama aus den Latschen.

In ihrer Instagram-Story gibt Christin ihren Fans ein ausführliches Baby-Update. "Von der Seite geht es eigentlich noch. Mein Bauch konzentriert sich, hinsichtlich des Wachstums, eher zur Mitte hin. An den Seiten ist er eigentlich relativ flach", plaudert die ausgebildete Polizistin munter drauf los und präsentiert dabei ihre Babykugel. Mittlerweile ist Christin an einem Punkt, den wohl viele Schwangere nur zu gut kennen: "Ich muss mich wirklich nach vorne beugen, um meine Füße gut sehen zu können."

Die Vorfreude auf ihre Tochter steigt mittlerweile ins Unermessliche – die Berlinerin und ihr Freund Leons sind schon fleißig dabei, das Kinderzimmer der Kleinen einzurichten. Auch das Baby scheint sich schon mächtig auf seine Eltern zu freuen, denn Christin erzählt im Anschluss an ihr Babybauch-Update, dass ihr Mädchen unheimlich aktiv ist.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Babybauch

Anzeige

Instagram / christinkaeber Leons und Christin, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de