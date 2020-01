Ronan Keating (42) und seine Frau Storm genießen die Ruhe vor dem Sturm! Erst im November hatten der irische Sänger und seine zweite Gattin verkündet, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden! Im April 2017 hatte bereits ihr Sohn Cooper (2) die Familie bereichert. Storms Körpermitte ist aktuell bereits kugelrund – ewig lange wird es also nicht mehr dauern, bis der kleine Cooper zum großen Bruder wird. Aber bis es so weit ist, lässt sich die Zweifachmama in spe erst mal die Sonne auf den Babybauch scheinen.

Denn die dreiköpfige Familie verschlug es zum Jahreswechsel nach Fidschi. Auf Instagram gewährt die blonde Beauty ihren Followern einen Einblick in ihre Urlaubstage – und die bestehen allem Anschein nach aus Sonne, Entspannung und dem Schlürfen alkoholfreier Cocktails. Auf ihrem neuesten Pic relaxt Storm mit einem Erfrischungsgetränk in der Hand und einem Sonnenhut auf dem Kopf im Schatten und genießt den Blick auf die türkise Meereskulisse. Dabei unübersehbar: die Wölbung in der Mitte des Beach-Outfits der Modedesignerin.

Ob Storm und Ronan bald weitere Details zum jüngsten Nachwuchs teilen werden? Immerhin ist bislang nicht bekannt, wie weit die Schwangerschaft der Fashionista fortgeschritten ist. Für sie handelt es sich jedenfalls um das zweite Kind, während ihr Herzbube sich demnächst Fünffachpapa nennen darf.

Instagram / stormykeating Ronan und Storm Keating auf der Insel Vomo, Fidschi

Instagram / rokeating Storm Keating und ihr Sohn Cooper im Januar 2020

Getty Images Ronan und Storm Keating in London, 2018

