Wird Laura Müller (19) bald eine flotte Sohle aufs Parkett legen? Erst am vergangenen Wochenende hatte die Freundin von Michael Wendler (47) für eine Überraschung gesorgt: Sie wird in der kommenden Januar-Ausgabe des Playboys zu sehen sein. Ihre Fans zeigten sich schockiert darüber, dass die Schlagerstar-Liebste mit gerade einmal 19 Jahren ihre Hüllen fallen lässt. Doch anscheinend folgt schon die nächste Sensation. Wird Laura dieses Jahr bei Let's Dance dabei sein?

Wie Bild erfahren haben will, soll die TV-Bekanntheit bei der neuen Staffel der beliebten RTL-Tanzshow ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen. Eine offizielle Bestätigung vom Sender steht allerdings noch aus. Auch Laura hält sich noch bedeckt: "2019 war ein aufregendes Jahr für mich und Michael. Aber ich weiß, dass das Jahr 2020 noch aufregender wird. In diesem Jahr steht einiges an, jedoch möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts verraten", sagte sie lediglich geheimnisvoll.

Doch wie viel Wahrheit steckt tatsächlich hinter der Information? Schließlich wurde auch darüber spekuliert, dass Laura dieses Jahr ins Dschungelcamp ziehen soll. Diese Behauptung dementierte die Influencerin allerdings bereits im Oktober 2019.

