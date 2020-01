Einmal im Leben Zac Efron (32) knutschen – davon dürfte ein Großteil der Frauenwelt träumen. Doch nun der Schock für alle Fans des High School Musical-Hotties. Ist der Hollywood-Star etwa ein schlechter Küsser? Plagen den Schönling Mundgeruch oder spröde Lippen? Das lässt zumindest Schauspielkollegin Ashley Tisdale (34) vermuten. Die verriet jetzt nämlich, dass ihr Kuss mit dem heißen Schauspieler ihr schlechtestes Lippenbekenntnis aller Zeiten war!

Doch nun die Entwarnung: Nicht etwa schlechter Atem oder eine rissige Mundpartie scheinen der Grund für Ashleys negative Erfahrung mit Zac zu sein. Die blonde Schönheit erzählte dem Elle Magazine, dass ihr familiäres Verhältnis Schuld an dem miesen Schmatzer gewesen sei. "Es war mein furchtbarster Filmkuss, weil wir uns so gut verstehen. Er ist für mich wie ein Bruder!" Der Kuss passierte bei den Dreharbeiten zu der Disney-Channel-Serie "Hotel Zack & Cody". Dort mussten sich Ashley und Zac in einer Folge näher kommen. Die Schauspielerin verriet außerdem, dass der Blondschopf zu viel des Guten wollte: "Er versuchte, mich mit der Zunge zu küssen. Ich stieß ihn von mir und sagte lachend, dass das der Disney Channel sei. Hier macht man nicht mit Zunge!"

Ein nicht nur rein freundschaftliches Verhältnis entwickelten während der Dreharbeiten zu "High School Musical" Zac und Vanessa Hudgens (31). In den Filmen spielten sie das Liebespaar Troy und Gabriella. Und auch im Reallife sprühten die Funken. Die zwei verliebten sich 2007 ineinander – einige Jahre später folgte dann allerdings die Trennung. Doch während Ashley und Vanessa heute noch gut befreundet sind, hat das einstige Traumpaar keinen Kontakt mehr.

Getty Images Zac Efron und Ashley Tisdale bei den Alma Awards im August 2008

Getty Images Ashley Tisdale, Zac Efron und Vanessa Hudgens im Mai 2008 in Salt Lake City

Getty Images Ashley Tisdale und Zac Efron im Mai 2006 in Hollywood

