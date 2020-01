Rachel Bilson (38) auf Einkaufswagen-Jagd! Spätestens seit ihrer Rolle als Summer Roberts in O.C. California zählt die Brünette zur Schauspiel-Elite Amerikas. Seither übernahm die Beauty schon so einige Hauptrollen – wie zuletzt in der Serie "Take Two" – und ist von den roten Teppichen zahlreicher Events nicht wegzudenken. Doch letztendlich sind auch die Mega-Stars nur ganz normale Menschen, die auch von Normalo-Alltagsproblemen nicht verschont bleiben: Wie neue Aufnahmen beweisen, hatte die Brünette nach einem Supermarkt-Besuch nun mit einem widerspenstigen Einkaufswagen zu kämpfen!

Jeder kennt es, die meisten hassen es! Rachel Bilson erledigte am 2. Januar direkt mal höchstpersönlich ihre Neujahres-Einkäufe im Supermarkt Gelson's in Los Angeles. Und weil dabei so Einiges auf der Liste stand, griff die Bekanntheit zur beliebten Metall-Einkaufshilfe. Beim Einladen in den Kofferraum passierte dann das, was schon so einige Shopping-Freunde zur absoluten Weißglut brachte: Das Gefährt verselbstständigte sich kurzerhand – und sorgte somit dafür, dass Rachel einen kleinen Sprint über den Parkplatz einlegen musste, um das eigensinnige Teil wieder einzufangen. Anmerken ließ sie sich den Ärger aber nicht – ihre Miene blieb während der Verfolgungsjagd ganz cool.

Rachel ist aber nicht bloß eine Schauspielerin, die sich noch selbst in die Lebensmittelläden begibt – sie ist auch eine Vollblut-Mama für das kleine Töchterchen Briar Rose Christensen (5). Wie sie all das unter einen Hut bekommt, verriet sie einst im Promiflash-Interview: "Es ist ziemlich hart, aber ich habe es irgendwie möglich gemacht." Auch während der täglichen Dreharbeiten zu "Take Two" habe sie es eingerichtet, ihr Kind jeden Tag sehen zu können – ein gutes Zeitmanagement sei da alles: "Im Laufe der Woche hat man leider immer spätere Drehzeiten, da habe ich dann den Morgen mit ihr verbracht."

Getty Images Rachel Bilson, Serienstar

Backgrid/ ActionPress Rachel Bilson in Los Angeles

Backgrid/ ActionPress Rachel Bilson im Januar 2020

