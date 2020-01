Für viele Promis ist Auffallen auf dem roten Teppich wohl das oberste Gebot. Während sich die meisten Stars bei Events in den außergewöhnlichsten Kleidern präsentieren, setzt Jennifer Aniston (50) dagegen lieber auf schlichtere Looks. Vor allem bei der Verleihung der Golden Globes in Los Angeles bleibt die Schauspielerin seit 18 Jahren ihrem Schema treu: Sie trägt bei der Veranstaltung jedes Mal schwarz!

Abgesehen von der Farbe lässt sich der Friends-Star trotzdem immer etwas Neues einfallen: Denn wenigstens Stil und Schnitt sind bei ihren Outfits verschieden. So ist die 50-Jährige 2002, wie ihr Ex-Mann Brad Pitt (56), im Anzug erschienen. Dieses Jahr hat sie ihre Fans wiederum in einer edlen Dior-Robe überrascht. Dazu kombinierte sie eine diamantenbesetzte Kette von Cartier und Ohrringe von Fred Leighton. Jennifer scheint sich mit dem Outfit wohlzufühlen und präsentiert es stolz auf ihrem aktuellen Instagram-Bild. Darunter schreibt sie: "Danke Dior für dieses atemberaubende Stück Kunst".

Dass der Hollywood-Star seit dem Partnerlook-Auftritt mit Ex Brad nur noch schwarz trägt, hat vermutlich nichts zu bedeuten. Die beiden sind gute Freunde. Sie gab ihrem Verflossenen sogar Standing Ovations, als er in diesem Jahr für seine Rolle "Once Upon a Time in Hollywood" ausgezeichnet wurde.

Getty Images Die Schauspieler Jennifer Aniston und Brad Pitt im Januar 2002 in Los Angeles

Instagram / jenniferaniston Schauspielerin Jennifer Aniston im Januar 2020

Getty Images Brad Pitt bei den Golden Globes, Januar 2020

