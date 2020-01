Wenn es um ihren Mann Tom Kaulitz (30) geht, gerät Heidi Klum (46) noch immer ins Schwärmen! Der Tokio Hotel-Gitarrist und die Germany's next Topmodel-Chefin sind seit Mai 2018 offiziell ein Paar. Im vergangenen Sommer gaben sie sich dann auf einer Jacht vor Capri das Jawort. Für das Model ist es bereits die dritte Ehe. Jetzt verriet Heidi, was die Beziehung zu ihrem Tom so besonders macht.

"Zum ersten Mal habe ich einen Partner, mit dem ich alles diskutieren kann, mit dem ich alle Aufgaben im Leben teilen kann", erklärte die 46-Jährige im Interview mit People. Früher sei sie immer mit allem allein gewesen. Jetzt erfahre sie endlich, wie es ist, einen Partner an seiner Seite zu haben. "Ich bin einfach ein viel glücklicherer Mensch", freute sie sich.

Und wie happy die Moderatorin mit dem Musiker ist, lässt sie auch alle Welt wissen. Anders als in ihren vorherigen Beziehung zu Vito Schnabel (33) und Co. teilt Heidi jetzt regelmäßig verliebte Pärchenfotos auf Social Media. Darauf sieht man die beiden meistens entweder kuschelnd oder knutschend.

Jen Lowery / MEGA Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Los Angeles 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in ihren Flitterwochen

