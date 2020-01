Warum sind Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) zurückgetreten? Ganze sechs Wochen hat sich das Paar eine Auszeit von ihren royalen Pflichten genommen. Zusammen zogen sie sich mit ihrem Söhnchen Archie Harrison und Meghans Mutter Doria Ragland nach Kanada zurück. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien gaben die beiden nun bekannt, sich als Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückziehen zu wollen. Könnte diese Entscheidung damit zusammenhängen, dass Harry und Meghan ihren Wohnsitz nach Kanada verlegen wollen?

Schon seit längerer Zeit wurden Gerüchte gestreut, dass das Paar den Plan verfolgt, an einen anderen Ort und in ein anderes Land zu ziehen. Und nun wurden die Spekulationen zumindest bereits zum Teil bestätigt: Die Eltern von Klein Archie wollen tatsächlich mehr Zeit in Nordamerika verbringen – wahrscheinlich in Kanada. Folgt nun als nächste Stufe, dass sie komplett umziehen? Laut einer Quelle von The Sun sei dies als britischer Royal allerdings nicht so einfach. Sollten der 35-Jährige und die Schauspielerin zusammen mit ihrem Söhnchen wirklich auswandern wollen, sei dies nur möglich, wenn sie sich von ihren Titeln distanzieren. Haben sie damit den ersten Schritt getan, um ihren Umzug in die Tat umzusetzen?

Ganz so abwegig wäre der Gedanke nicht. Vor allem Meghan verbindet mit dem Land in Nordamerika eine besondere Vergangenheit. Für die Dreharbeiten zu Suits zählte der Staat sieben Jahre lang zu ihrer Wahlheimat. Glaubt ihr, dass das Königspärchen wegen ihren Auswanderungsplänen zurücktreten möchte? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Splash News Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie im Juli 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, Januar 2020

