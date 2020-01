Die lange, schwarze Mähne gehört nun der Vergangenheit an. Ex-Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Nathalie Volk (23) überraschte ihre Community mit einer neuen Kurzhaarfrisur. Auch in der Vergangenheit bewies Nathalie schon Experimentierfreude und zeigte sich mit krassen optischen Veränderungen. Doch so radikal wie dieses Mal waren ihre neuen Frisuren bislang noch nicht. Anlässlich ihres 23. Geburtstags postete die Beauty jetzt ein Foto aus Dubai. Darauf unverkennbar: Die schwarze Haarpracht ist einem kurzen Bob gewichen!

Ganz getreu dem Motto "New Year, New Me" ließ Nathalie sich zum Jahreswechsel einen neuen Haarschnitt verpassen. Am Neujahrstag teilte das Model Neujahrsgrüße aus der arabischen Millionenmetropole – dort sind die langen Haare noch hochgesteckt. Doch davon ist an ihrem Geburtstag, den sie am sechsten Januar ebenfalls in Dubai feierte, nicht mehr viel übrig geblieben. Sie präsentierte ihren 516.000 Followern auf Instagram ein Bild von sich, auf dem ihre neue Frisur sofort ins Auge sticht. Darunter gratulierte sich die Laufsteg-Schönheit mit russischen Wurzeln selbst zum Geburtstag und wünscht außerdem "Fröhliche russisch orthodoxe Weihnachten".

Neben ihrem Cut fällt auf dem Schnappschuss vor allem auch ein riesiger Strauß Rosen auf! Ob der von ihrem Verlobten, Medienunternehmer Frank Otto (62), stammt, ist unbekannt. Das ungleiche Paar führt seit 2015 eine Beziehung. Seit zwei Jahren werden die zwei jedoch durch den großen Teich getrennt. Während Frank in Deutschland lebt, ist Nathalie zum Studieren nach Los Angeles ausgewandert.

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk, Model

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Model Nathalie Volk und Unternehmer Frank Otto

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de