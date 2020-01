Herzogin Kates (38) Geburtstagssause steht kurz bevor! Die Ehefrau von Prinz William (37) wurde am heutigen Donnerstag 38 Jahre alt. Obwohl die Herzogin von Cambridge keinen großen Wert darauf legt, ihren Geburtstag zu zelebrieren, findet auch in diesem Jahr eine königliche Feier statt. Neben William und ihren drei Kindern darf natürlich auch der Rest ihrer Familie nicht fehlen. Jetzt sind die ersten Gäste in der Party-Location eingetrudelt!

Heute Morgen wurde bereits das Geburstagskind bei der Ankunft am Kensington Palace fotografiert. Nun hat Kate auch die ersten Familienmitglieder um sich herum: Ihr Vater Michael Middleton (70) erreichte in den Abendstunden das Londoner Haus von ihr und William. Auch Prinzessin Eugenie (29) soll bereits in dem Palast eingetroffen sein.

Für die dreifache Mutter wird der Tag nicht nur wegen ihres Geburtstags ein ganz besonderer sein. Eine heute veröffentlichte Umfrage ergab, dass Kate der beliebteste weibliche Royal ist. Ihre Schwägerin Herzogin Meghan (38) landete dagegen nur auf dem zweiten Platz.

