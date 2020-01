North West stellt mit einer niedlichen Tanzeinlage gerade TikTok auf den Kopf! Die älteste Tochter von Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) ist mit ihren sechs Jahren bereits ein echter Netz-Star. Seit ihrer Geburt teilt ihre berühmte Mama in den sozialen Netzwerken unzählige Bilder von ihr und beglückt damit Millionen von Fans. Nun nimmt die Kleine ihren Erfolg selbst in die Hand präsentiert sich mit ihrem Freund zusammen in der Musik-App!

Am Dienstag gab North mit Caiden Mills, dem Sohn von Rapper Consequence, ihr TikTok-Debüt. In dem Video singen und tanzen die beiden zu dem Song "Oh Nanana" von Bonde R300 und der Siebenjährige hebt North sogar hoch und wirbelt sie herum. Die Kids sind bei ihrer Performance perfekt gestylt: North trägt eine schwarze Lederjacke mit passender Lederhose, ihr Partner ist in eine ausgewaschene Jeans und eine lässige Camouflage-Jacke geschlüpft.

Das Duo zeigt sich zwar gerade zum ersten Mal auf TikTok, allerdings ist es bereits des Öfteren in einem anderen sozialen Netzwerk aufgetaucht. Auf Caidens Instagram-Account, den sein Vater betreut, werden immer wieder putzige Fotos der zwei veröffentlicht. "Hey Northie, ich sehe dich bald, mein Babygirl", hieß es unter einem Post, der mit mehreren Kuss-Smileys geschmückt wurde.

ActionPress North und Kanye West, Dezember 2019

ActionPress North West, Kim Kardashian und Kanye West, November 2019

Instagram / caiden817 Caiden Mills, November 2019

