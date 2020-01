Eine Schocknachricht für alle Royal-Fans: Das Herzogspaar von Sussex hat auf Instagram verkündet, als Mitglieder des Königshauses zurückzutreten. Gestern Abend verblüfften Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) mit dieser Aussage die Welt. Besonders der Gastgeber des Morgenmagazins "Good Morning Britain" Piers Morgan (54), der schon länger ein Kritiker der Sussex ist, hat einiges zu dieser Thematik zu sagen – dabei lässt er vor allem an Meghan kein gutes Haar!

"Die wohl verzogensten Gören in der royalen Geschichte”, heißt es zuletzt auf seinem Twitter-Account. In einer epischen Multi-Tweet-Tirade beschimpft er das royale Paar noch mehr und sieht besonders bei der Herzogin die Schuld. “Sie hat unsere königliche Familie zerbrochen, nachdem sie das Volk ausgenommen hat”, wettert er weiter. Piers hat schon des Öfteren seinen Finger auf die Amerikanerin gerichtet, und sie beschuldigt, einen Keil zwischen Prinz Harry und seine Familie zu treiben. Diese Anschuldigungen greift er nun nach dem Rücktritts des Herzog-Paares wieder auf. In einer erneuten Attacke gegen die ehemalige Schauspielerin kritisiert er, dass sie bereits in der Vergangenheit Beziehungen zerstört habe. "Sie hat sich ihrer Familie entledigt, ihres Vaters, den meisten ihrer alten Freunde, hat Prinz William (37) von Harry getrennt und jetzt reißt sie ihn von der königlichen Familie fort – was schon alles sagt."

Die Bekanntmachung der Royals erfolgte nach Gerüchten, dass die beiden Pläne haben, nach Kanada umzusiedeln, wo das Paar über die Festtage schon einige Zeit verbracht hat. In ihrem Statement beteuern sie jedoch, Ihre Majestät die Queen (93) weiterhin zu unterstützen. Im Besonderen wollen sie nun daran feilen, eine moderne Rolle in dieser traditionsreichen Institution zu schaffen.

Getty Images Piers Morgan beim BGC-Charity-Tag in London, September 2015

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Dubbo, Australien

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2018

