Auf Social Media ist eine heftige Debatte entbrannt, nachdem Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) ihrer Schwägerin Herzogin Kate (38) dort zum Geburtstag gratuliert haben! Der Grund dafür ist womöglich unglückliches Timing: Am Donnerstag feierte die dreifache Mutter ihren Ehrentag, ausgerechnet am Abend davor hatten Meghan und ihr Liebster bekannt gegeben, sich von ihren Hauptämtern als Mitglieder des Königshauses verabschieden zu wollen. Dass sie Kate einen Gruß hinterließen, stachelte die Royal-Fans nur noch mehr an: Etliche User fanden es egoistisch, dass das Paar ihr die Show mit ihrer überraschenden Verkündung stahl!

"Wir wünschen der Herzogin von Cambridge heute alles Gute zum Geburtstag", schrieben die Sussexes schlicht unter einem Porträt von Kate auf Instagram. Das kam im Netz aber gar nicht gut an – schon über 2.000 Kommentare haben sich unter dem Beitrag gesammelt: "Es ist eine Schande, dass ihr ihren Geburtstag so furchtbar ruinieren musstet!" oder "Habt ihr etwa völlig vergessen, dass am nächsten Tag, nachdem ihr euren Rückzug bekannt gegeben habt, ihr Geburtstag ist? Was für ein tolles Geschenk", meckerten die Follower ungehalten.

Aber nicht nur die Fans sind außer sich – auch das Geburtstagskind selbst schien von dem Stress, den die Ankündigung nach sich zog, nicht begeistert gewesen zu sein. Den Eindruck vermitteln zumindest Paparazzi-Fotos, die am Donnerstag entstanden sind: Die 38-Jährige wurde hinterm Steuer abgelichtet und war dabei mit einer äußerst versteinerten Miene unterwegs.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

Getty Images Herzogin Kate im Dezember 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate im März 2019

