Emma Roberts (28) schwebt auf Wolke sieben! Im März 2019 beendeten die Schauspielerin und ihr American Horror Story-Kollege Evan Peters (32) nach langem Hin und Her ihre Beziehung endgültig. Nach einer zweimaligen Verlobung entschieden sie sich schließlich doch, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Jetzt ist Emma wieder frisch verliebt und offenbar mehr als glücklich mit ihrem neuen Partner. Zusammen mit Garrett Hedlund (35) wurde sie jetzt gleich mehrmals beim Turteln erwischt.

Paparazzi fotografierten die beiden am vergangenen Dienstag bei einem Spaziergang durch die Straßen von Los Angeles. Arm in Arm schlenderte das Paar nebeneinander her und schaute sich tief in die Augen. Während Emma ein luftiges Sommerkleid trug, war Garrett lässig in Jeans und T-Shirt unterwegs. Sein Gesicht hatte er unter einer Baseball-Cap und einer dunklen Sonnenbrille versteckt. Während sich die Turteltauben bei diesem Bummel mit Zärtlichkeiten noch sichtlich zurückhielten, wurden sie nur einen Tag später bei wilden Kuscheleien abgelichtet.

Nach dem gemeinsamen Brunch in einem Hotel in Beverly Hills knutschten Emma und ihr Liebster ausgelassen im Grünen. Während der 35-Jährige an einer Mauer lehnte, schmiegte sich die Blondine liebevoll an ihn und hatte ihren Arm um seinen Hals gelegt.

Schauspielerin Emma Roberts und Garrett Hedlund

Die Schauspieler Emma Roberts und Garrett Hedlund

Emma Roberts und Garrett Hedlund, 2020

