Helena Fürst (45) hat die Faxen dicke! 2016 nahm die ehemalige Anwältin der Armen an der zehnten Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! teil und geriet dort mit den anderen Campern häufig aneinander. Kurz vor dem Finale musste sie das Reality-TV-Format schließlich ohne Krone verlassen. Die Schuld für ihren frühzeitigen Rauswurf schob sie daraufhin Moderatorin Sonja Zietlow (51) in die Schuhe: Die habe angeblich das Publikum angestichelt, nicht mehr für die 45-Jährige anzurufen. Nun fühlt sich Helena erneut von Sonja angegriffen und fordert sogar eine öffentliche Entschuldigung!

Auf Facebook schoss die staatlich geprüfte Betriebswirtin nach der ersten Folge der neuen Dschungelcamp-Staffel gegen die Kult-Moderatorin, die laut ihren Aussagen seit vier Jahren beleidigende Worte im TV gegen sie erhebe. "Mich beim Dschungel beleidigen zu lassen oder zu diffamieren muss ich mir nicht gefallen lassen", stellte die Offenbacherin klar. "Also muss das mal aufhören! Weder bekomme ich Geld dafür – noch bin ich vier Jahre später Teil der Sendung", argumentierte sie. Zum Abschluss richtete sie die Worte direkt an Sonja: "Ich erwarte eine Entschuldigung von dir an gleicher Stelle!"

Ob Helena sich getraut hätte, die 51-Jährige persönlich zur Rede zu stellen, wenn sie noch einmal in den australischen Urwald hätte gehen dürfen? Dies sei nämlich ein großer Wunsch von ihr gewesen – und offenbar gibt es noch andere Personen, die auf einen Showdown hofften. Beispielsweise hatte die Autorin Kathrin Weßling im September sogar eine Petition gestartet, damit die Fernsehanwältin in 2020 wieder ans Lagerfeuer des Camps zurückkehren kann – allerdings ohne Erfolg.

Instagram / die.fuerstin Helena Fürst, Reality-Star

MG RTL D / Stefan Menne Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Facebook / Helena Fürst Helena Fürst

