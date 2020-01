Für Caroline Flack (40) läuft es momentan alles andere als rund! Sie wurde im Dezember wegen eines gewalttätigen Angriffs auf ihren Ex-Freund Lewis Burton festgenommen. Dafür muss sie sich momentan nicht nur vor Gericht verantworten, wegen des ganzen Medien-Rummels verlor sie sogar ihren Moderationsjob bei der britischen Version von Love Island. Um sich nach all den Strapazen ein wenig Erholung zu gönnen, flog die TV-Schönheit jetzt nach Los Angeles. Ihre französische Bulldogge Ruby hat sie währenddessen in einem Luxus-Hunde-Hotel untergebracht – zu einem stolzen Preis.

Wenn es um ihre geliebte Fellnase geht, scheut Caroline offenbar keine Kosten und Mühen. Ruby nächtigt zurzeit im Country Dog Hotel in Taunton. Laut Daily Mail soll die 40-Jährige dort das VIP-Paket gebucht haben – für rund 95 Euro die Nacht. Dafür wird die Kleine in einem schicken Landrover chauffiert, bekommt ein Einzeltraining, selbst zubereitete Hundekekse und jede Menge Wellness-Anwendungen.

Caroline weiß ihr Tierchen also in den besten Händen – und hat damit zumindest schon mal eine Sorge weniger. Nach ihrer Anhörung am 23. Dezember 2019 brauchte die Blondine erstmal eine Auszeit. "Caroline fühlt sich in Großbritannien gefangen. Sie kann Lewis weder sehen noch mit ihm kommunizieren. Aber sie möchte auch nicht in ihre Wohnung zurück, da jede ihrer Bewegungen von Fotografen dokumentiert wird", verriet ein Insider im Interview mit The Sun.

Backgrid /ActionPress Caroline Flack vor dem Highbury Magistrates Gericht in London

Legge / MEGA Caroline Flack mit ihrer französischen Bulldogge Ruby in London

Getty Images TV-Gesicht Caroline Flack

