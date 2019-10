Hailey Bieber (22) gilt als absolute Trendsetterin und ist gerne für einen Hingucker zu haben! Aktuell sorgt das Model mit seinem freizügigen und zugleich stilsicheren Hochzeitskleid für Schnappatmung bei den Fans. Doch auch sonst macht die Ehefrau von Justin Bieber (25) in Sachen Mode immer alles richtig: Von weiten Oversize-Klamotten bis zum schicken Businesskleid, Hailey hat einfach immer Stil! Jetzt glänzt die Blondine jedoch in einem etwas außergewöhnlichen Outfit – nämlich in einem Pyjama auf offener Straße, und das ohne BH.

Kurz nach ihrer aufregenden, zweiten Hochzeitsfeier mit Justin Bieber wurde die Mode-Ikone bei einem entspannten Spaziergang durch West Hollywood abgelichtet. Dabei war Hailey in einen eleganten, hauchdünnen Zweiteiler gehüllt: Sie trug eine zart-beige Seidenbluse mit dazu farblich passender Hose. Auf einen BH verzichtete die 22-Jährige und verlieh ihrem Auftritt damit eine ordentliche Portion Sex. Oder war die beste Freundin von Kendall Jenner (23) vielleicht einfach nur gerade aus dem Bett geklettert und hatte ihren Pyjama mit einer coolen Sonnenbrille und Umhängetasche straßentauglich gemacht?

Vermutlich hat Hailey mit ihrem Pyjama-Auftritt einfach nur wieder bewiesen, dass sie in Sachen Mode immer up-to-date ist. Denn der Schlafanzug-Look scheint aktuell unter Promi-Ladys ein absolutes Muss zu sein! Haileys gute Freundin Gigi Hadid (24) zeigte sich zum Beispiel auf der Pariser Fashion Week mit flauschigen braunen Plüschpantoffeln den Paparazzi. Und: Unter der Seidenbluse keine Unterwäsche tragen, kann sich das 22-jährige Model ja zum Glück in jeder Hinsicht leisten.

Rachpoot/MEGA Hailey Bieber, Model

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Model

Anzeige

Splash News Gigi Hadid in Paris, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de