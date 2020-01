Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen! Bella Thorne (22) schwebt seit einigen Monaten auf Wolke sieben. Die Schauspielerin hat ihr Herz an Benjamin Mascolo (26) verloren und zeigt nur zu gern in der Öffentlichkeit, was sie für ihren Freund empfindet – so auch erst vor wenigen Tagen wieder: Bei einer Party fummelten und knutschten die beiden hemmungslos herum!

Das verliebte Paar war am Donnerstag zu Gast auf Noah Cyrus' (20) Geburtstagsfeier in West Hollywood. Dort ließen es die zwei ordentlich krachen: Fotografen erwischten Bella und Benjamin mitten auf dem Dancefloor beim lasziven Tanzen. Doch damit nicht genug! Die 22-Jährige küsste ihren Freund wild und kümmerte sich dabei nicht um ihr transparentes Oberteil, das freien Blick auf ihre Brüste gewährte.

Die "Midnight Sun"-Darstellerin ist schon länger dafür bekannt, gern mal zu zeigen, was sie hat. So postete sie erst im Herbst des vergangenen Jahres ein ziemlich aufreizendes Bild von sich im Netz. Bella teilte ein Spiegel-Selfie mit ihrer Instagram-Community, auf dem sie oben ohne zu sehen war.

Backgrid / ActionPress Bella Thorne mit ihrem Freund Benjamin Mascolo, Januar 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Bella Thorne mit ihrem Freund Benjamin Mascolo auf Noah Cyrus' Geburtstagsparty

Anzeige

Getty Images Bella Thorne und Benjamin Mascolo im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de