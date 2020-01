Schwer verliebt schweben diese beiden regelrecht auf Wolke sieben! Seit September 2019 ist Schauspielerin Selma Blair (47) wieder in festen Händen – ihr Freund David Lyons macht die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin überglücklich. Immer wieder sieht man das Paar bis über beide Ohren strahlend und Händchen haltend bei gemeinsamen Dates. Dieses Mal konnten sie nicht nur die Finger nicht voneinander lassen: David drückte seiner Partnerin auch einen zärtlich Kuss auf!

Schauplatz des romantischen Anblicks ist das sonnige Los Angeles. In Studio City wurden die aus "Eiskalte Engel" bekannte Darstellerin und ihr Partner bei einer Verabredung zum Lunch geknipst. Während ihrer gemeinsamen Mußestunde grinsten die zwei um die Wette und David konnte seine Gefühle dabei kaum zurückhalten: Er küsste seine Freundin sehr romantisch auf die Stirn!

Das zärtliche Lippenbekenntnis war allerdings nicht das Einzige, was Fans positiv auffallen dürfte. Im Gegensatz zu zuvor veröffentlichten Aufnahmen, brauchte Selma diesmal keinen Gehstock und hielt sich zur Sicherheit auch nicht einmal mehr am Arm ihres Liebsten fest! Bei Selma läuft also offensichtlich nicht nur in Sachen Liebe sondern auch in Sachen Gesundheit wieder rund.

Backgrid/Action Press Selma Blair und David Lyons in Los Angeles

Backgrid/Action Press David Lyons und Selma Blair

Backgrid/Action Press Selma Blair und David Lyons

