Am Sonntagabend musste die Witwe von TV-Auswanderer Jens Büchner (✝49) wieder ran! Gab es für Daniela (41) etwa ein Schonprogramm in der Dschungelprüfung? Im sogenannten "Albtraumschiff" hatte sie in einer Art Arche möglichst viele Sterne für sich und die Mitcamper einzusammeln, damit sie eine kulinarische Abwechslung von der täglichen Reis-und-Bohnen-Ration bekommen. Dabei begegneten ihr jedoch größtenteils Tiere, vor denen sich nicht allzu viele Menschen gruseln dürften: Zwischen Echsen, Aalen und Kamelen musste sich die Wahl-Mallorquinerin beweisen. War die Urwald-Challenge viel zu leicht im Vergleich zu anderen Staffeln?

Die Mehlwürmer, die während der Prüfung auf Danni niederrieselten, erschreckten sie zwar, gegen die friedfertigen Kamele hatte aber auch sie nicht wirklich etwas einzuwenden. Die Echsen verhielten sich ebenfalls ruhig, als die Dschungelcamperin den Stern im Gehege abknotete. Aber kann das schon alles sein? Auf einer ewigen Ekel-Skala würde die Aufgabe wohl eher mau abschneiden, einige Ex-Kandidaten mussten sehr viel Härteres ertragen. Beispielsweise waren Chris Töpperwien (45) und Gisele Oppermann (32) 2019 in einem Grusel-Krankenhaus durch Fleisch- und Fischabfälle gewatet. Begleitet wurden sie dabei von Krabbeltieren und Reptilien. Andere erduldeten Kakerlaken, Schleim und Spinnen oder hielten es minutenlang in einer stockfinsteren Grube mit Schlangen aus.

Weitere Promis würgten in den gefürchteten Essens-Prüfungen allerlei Ekligkeiten herunter. Gebratene Taranteln, Kakerlakensuppe und Buschschwein-Sperma standen 2015 bei Walter Freiwald (✝65) und Jörn Schlönvoigt (33) unter anderem auf dem Speiseplan. Von den harten Prüfungen blieb Danni gestern offenbar verschont – bleibt abzuwarten, ob in der RTL-Sendung in den kommenden Tagen noch der Schwierigkeitsgrad angezogen wird. Was sagt ihr zu Dannis Challenge, war sie zu leicht? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

