Iris Abel (51) ist kaum noch wiederzuerkennen! Im Mai vergangenen Jahres unterzog sich die ehemalige Bauer sucht Frau-Bewerberin einer Magenbypass-OP. Nach einem zunächst holprigen Start purzeln seitdem die Pfunde – vor wenigen Monaten feierte die Frau von Schweinebauer Uwe (50) sogar ihr Laufsteg-Debüt als Model. Mit einem neuen Post geht Iris nun jedoch noch einen Schritt weiter: Sie präsentiert sich als sexy Beach-Babe im Bikini!

Den kalten Januartagen in Deutschland sind Iris und Uwe aktuell mit einem Urlaub in Ägypten entflohen – und besonders die TV-Bäuerin scheint bei den warmen Temperaturen aufzublühen. Wie Urlaubs-Impressionen auf Instagram zeigen, strahlt sie mit der arabischen Sonne um die Wette. Doch nicht nur Iris' Lächeln fällt dabei auf. Ein besonderer Hingucker ist ihre schmale Bikinifigur, die die Reality-Darstellerin auf einem Schnappschuss stolz in Szene setzt. Und auch Hashtags wie #Ichliebemichselbst oder #NeuesLebensgefühl lassen keinen Zweifel zu: Die 51-Jährige ist nach ihrer Transformation total glücklich.

Die Follower sind dabei besonders von einer Sache beeindruckt: Iris' Haut! "Bei so einer Abnahme müsste es eigentlich überall hängen", analysiert eine Userin unter dem Beitrag und will wissen, ob sich die TV-Bäuerin bereits die überschüssige Haut entfernen ließ. Eine solche Folge-Operation scheint der einstigen Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin bisher erspart geblieben zu sein. "Nein, noch nicht", antwortet Iris und erklärt weiter: "Dank Sport und gutem Bindegewebe geht es noch."

Promiflash Uwe und Iris Abel im Promiflash-Interview, Juni 2019

Instagram / iris.abel.official Iris Abel im Januar 2020

Instagram / iris.abel.official Iris Abel im Urlaub, Ägypten 2020

