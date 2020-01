Matthew Perry (50) schwebt im Liebesglück! In Sachen Partnerschaft scheint es für den US-Schauspieler bisher nicht sonderlich gut gelaufen zu sein. Doch nach gescheiterten Beziehungen zu Film-Kolleginnen wie etwa Yasmine Bleeth, Julia Roberts (52) und Lizzy Caplan (37) hat der frühere Friends-Star nun offenbar eine neue Liebe gefunden. Bereits im November war der 50-Jährige mit einer unbekannten Frau an seiner Seite bei einem Dinner in West Hollywood gesichtet worden. Jetzt bestätigte ein Insider das Verhältnis!

Die Quelle berichtete gegenüber Us Weekly, dass es sich bei der Glücklichen um Talentmanagerin Molly Hurwitz handele. Die 28-Jährige soll ihren Freunden versichert haben, nicht wegen des Ruhms mit dem "17 Again"-Darsteller zusammen zu sein, allerdings soll sie – laut Insider – die Aufmerksamkeit, die sie durch die Beziehung erfährt doch sehr genießen. Offenbar hat die Beauty eine Vorliebe zu Männern aus der Medienwelt: "Die Typen, die sie in der Vergangenheit datete, waren alle in der Unterhaltungsbranche tätig", verriet der Informant weiter.

Bereits seit mehreren Monaten sollen sich Molly und Matthew regelmäßig zu Treffen verabredet haben. Sogar das vergangene Weihnachtsfest habe das Duo gemeinsam mit Freunden in Los Angeles verbracht. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher allerdings noch nicht.

MEGA Molly Hurwitz und Matthew Perry im November 2019

MEGA Matthew Perry und Molly Hurwitz im November 2019

Getty Images Matthew Perry im September 2009

