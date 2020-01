Ist die Figur der Jana in Unter uns wirklich die einer Rabenmutter? Im vergangenen Jahr gab es für alle Fans des RTL-Formats eine große Überraschung: Paco (Milos Vukovic, 38) lernte seine fast erwachsene Tochter Leni (Josephine Becker) kennen. Ihre Mutter Jana hatte sie im Alter von sechs Jahren bei ihrer Oma zurückgelassen. Ihrem leiblichen, unwissenden Vater war sie nie vorgestellt worden. Im Laufe der Handlung hat nun Paco offiziell seine Vaterrolle übernommen. Doch seine frühere Freundin – die abgetauchte Mutter Jana – ist in der Schillerallee bisher nur als Gesprächsthema hin und wieder aufgetaucht. Das wird sich jetzt ändern. Alica Hubiak tritt in der Rolle der Jana in das Serien-Universum ein.

"Es wird emotional, traurig, dramatisch, aber auch überraschend und lustig. Es wird gelacht, geweint, es fliegen aber auch die Fetzen und es wird laut", verrät Alica im RTL-Interview über ihre Figur. Zwar sei sie sich sicher, dass Janas Einstieg in die Show nicht gerade leicht werde und sie mit vielen Vorurteilen zu kämpfen habe – allerdings würden die Zuschauer schnell merken, dass die Blondine das Herz am rechten Fleck habe. "Jana ist sehr quirlig und lustig. Sie ist ein sehr positiver und offener Mensch", gibt Alica einen ersten Vorgeschmack.

Auch privat versteht sich Alica, alias Jana, mit ihren neuen Kollegen bereits bestens. Vor allem Milos und Josi sind ihr total ans Herz gewachsen. "Ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihnen drehen darf", freut sie der Daily-Neuling im Gespräch. Am 21. Januar ist es dann endlich soweit: Die Schauspielerin feiert ihr "Unter uns"-Debüt – bis dahin müssen sich die Fans noch ein kleines bisschen gedulden.

TVNOW/Stefan Behrens Alica Hubiak, Milos Vukovic und Josephine Becker bei "Unter uns"

Instagram / alicahubiak "Unter uns"-Star Alica Hubiak

Instagram / josephineebecker Josephine Becker und Milos Vukovic von "Unter uns"

