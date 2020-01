Nachdem es Elena Miras (27) vor der Dschungelprüfung am Mittwoch alles andere als gut ging, äußert sich Mike Heiter zu ihrem Gesundheitszustand! Die ehemalige Love Island-Kandidatin sollte zusammen mit Mitcamperin Danni Büchner (41) beim Dschungelcamp ins "Verlies Navidad" zum Sterne-Einsammeln. Dabei brach sie fast zusammen. Die Diagnose der australischen Busch-Sanitäter: Elena hatte einfach viel zu wenig gegessen und getrunken. All das geht natürlich auch an ihrem Freund nicht vorbei, der die TV-Folgen aufmerksam im Hotel verfolgt: Er ist um seine Partnerin sehr besorgt!

"Sie hat wenig Körperreserven, sie ist schon schlank reingegangen und wenn man dann so wenig isst, dann ist das schon extrem. Der Körper will sich das irgendwie wiederholen", war sich ihr Freund und Vater des gemeinsamen Töchterchens Aylen im RTL-Interview sicher. Mikes Meinung nach ist bei Elena nicht nur die Stimmung im Keller – es gehe ihr offensichtlich auch nicht gut: "Das sah ja auch nicht gut aus, sie hatte auch bisschen bläuliche Lippen."

Kein Wunder also, wenn der Kreislauf bei ihr im Keller ist. Immerhin erkämpfte Dschungelprüfungs-Liebling Danni am Vortag nicht einen einzigen Stern und damit auch kein zusätzliches Essen für die Kandidaten. Muskelmann Mike fühlt sich in seiner momentanen Lage nun allerdings recht hilflos: "Wenn ich sie so sehe, will ich natürlich da sein und ihr helfen, im Endeffekt kann ich von hier aber nichts machen, gut geht's mir mit der Sache nicht." Auch bei der heutigen Urwald-Challenge wird die 27-Jährige wieder antreten müssen – ob sich ihr Zustand verbessert, wenn sie proteinreiches Ekel-Menü herunterkriegen muss, bleibt abzuwarten.

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Daniela Büchner, Dschungelcamp Tag 6

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Daniela Büchner , Januar 2020, Dschungelcamp

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im Januar 2020

