Daniela Büchner (41) hat für einen Rekord im Dschungelcamp gesorgt! Sieben Tagen in Folge musste die Goodbye Deutschland-Bekanntheit zur Prüfung antreten, um Sterne für die Campbewohner zu sammeln – so oft hintereinander musste sich in den vergangenen Staffeln bisher noch kein Promi den harten Challenges im australischen Regenwald stellen. Doch ob die Witwe von Jens Büchner (✝49) den Aufgaben auch weiterhin gewachsen ist? Ihr Freund Ennesto Monté (44) zeigt sich im Promiflash-Interview überzeugt: Danni wird weiterkämpfen!

"Ich denke nicht, dass Danni abbrechen wird, weil das ist nicht ihr Stil", versicherte der "Ich liebe alle Frauen"-Interpret gegenüber Promiflash. Der Ex von Dannis Dschungelkollegin Anastasiya Avilova (31) und die Fünffach-Mutter sind schon seit längerer Zeit gut befreundet. Der Trash-TV-Star kennt auch die Macken der Blondine, wie er im Interview verriet: "Sie kann viel meckern und fluchen, aber sie wird es durchziehen, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher!"

Noch vor Dannis Einzug in den Urwald hatte es Spekulationen gegeben, der Sänger würde ebenfalls am TV-Format teilnehmen. Damals stellte Ennesto im Promiflash-Interview am Rande des Kiss Cup in Berlin klar: "Wenn sie mich jetzt anruft und sagt: 'Ennesto, komm bitte mit' – dann kläre ich das mit RTL."

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner nach der Dschungelprüfung "Kaffee und Fluchen"

Anzeige

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté im Oktober 2018

Anzeige

ActionPress Ennesto Monté im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de