Die Trödelshow Bares für Rares ist seit jeher dafür bekannt, immer wieder sensationelle Fundstücke zu präsentieren. Zuletzt hatte eine Reliquie aus dem 18. Jahrhundert für Aufsehen gesorgt, in die angeblich Partikel aus dem Kreuz Jesu eingearbeitet waren und die deshalb in der Sendung einen Rekordpreis erzielt hat! Nicht ganz so antik, dafür aber ähnlich spektakulär, war nun eine andere Rarität. Doch die Verkäuferin blieb letztlich auf ihrem seltenen Stück sitzen, denn der Experte hatte den Verkauf verhindert!

Die Besitzerin präsentierte einen kunstvoll gefertigten Teller mit dem Porträt eines der bedeutendsten deutschen Politiker: Konrad Adenauer, dem ersten Kanzler der Bundesrepublik. Der Moderator Horst Lichter (58) und der Experte waren sprachlos, denn schnell wurde klar: Diese Rarität ist außergewöhnlich und könnte ein kleines Vermögen wert sein. Der Experte schätzte den handgefertigten Teller aus Silber, Palisanderholz, Messing, Jadesteinen und Elfenbein auf satte 3000€. Doch dann kam alles ganz anders, weil dem ursprünglichen Staatsgeschenk für Adenauer die Papiere fehlten. Der Experte hielt die Verkäuferin dazu an, die Dokumente noch zu besorgen, da der Handel mit nach 1947 verarbeitetem Elfenbein ohne diese verboten sei.

Schließlich sei die Rarität in der "Oberliga" anzusiedeln. Auch Horst Lichter verabschiedete sich mit den Worten, dass es sich hier um "eine Sensation" handele. Mehr Glück mit einer Elfenbeinschnitzerei hatte kürzlich eine Kandidatin, die einen Drei-Euro-Flohmarktfund präsentierte. Die kleine Figur entstand nämlich vor 1947 und konnte somit ohne Papiere für 1650€ verkauft werden.

