Küssen will gelernt sein. Das musste auch Til Schweiger (56) am eigenen Leib erfahren. Der deutsche Megastar und Papa von vier Kindern erinnert sich offenbar nur ungern an seine ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht zurück. Vor allem sein erster Kuss ist ihm in besonders schlechter Erinnerung geblieben: An sein Knutsch-Debüt kann der Schauspieler heute nur noch mit Schrecken zurückdenken.

Die Nachbarstochter sei es gewesen, verriet der deutsche Export-Hit in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen. "Sie hatte eine sehr große Zunge, und die hat sie mir so in den Hals gestopft, dass ich nur dagestanden bin wie das Reh vorm Scheinwerferlicht", plauderte der 56-Jährige aus. Wann diese Knutsch-Attacke stattgefunden hat und wie die Auserwählte hieß, behielt der Filmemacher allerdings für sich. Für den kleinen Til stand auf jeden Fall damals fest: "Das ist also Küssen! Das ist aber ziemlich eklig."

Neben einem guten ersten Kuss scheint es für den "Die Hochzeit"-Regisseur auch schwierig zu sein, die richtige Frau zu finden. Er selber gibt zu, dass das zum Teil auch an ihm läge, "weil die Ansprüche steigen, je älter man wird." Sollte er die eine finden, wäre er allerdings bereit wieder zu heiraten, und würde sich darüber freuen noch einmal Vater zu werden.

Getty Images Til Schweiger beim Launch seiner Foundation in Berlin im September 2017

Getty Images Til Schweiger beim Wohltätigkeits-Event in Köln im März 2016

Getty Images Luna, Til und Lilli Schweiger bei der "Schutzengel"-Premiere in Berlin im September 2012

