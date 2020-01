Na, das kann ja mal ein wirklich spannendes Duell werden! Während sich Ex-Torwart Jens Lehmann (50) und Schauspieler Wotan Wilke Möhring (52) wohl mittlerweile von ihrem letzten Schlag den Star-Einsatz kurz vor Weihnachten wieder erholt haben, stehen bereits zwei weitere Promis in den Startlöchern! Anfang Februar wird eine brandneue Folge des Formats über die deutschen TV-Bildschirme flimmern – doch wer wagt nun das aufregende Spiel-Abenteuer?

Wie ProSieben in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird Frank Rosin (53) erst einmal seinen Kochlöffel zur Seite legen und seinen Kontrahenten zum Duell herausfordern. Tja, und sein Spielpartner könnte ihm zumindest schon mal in puncto Fußball überlegen sein. Denn niemand Geringeres als Ex-Kicker Mario Basler (51) wird gegen den Zwei-Sterne-Koch antreten. Moderiert wird die Show am 1. Februar wie gewohnt von Entertainer Elton (48) – für musikalische Unterhaltung sorgen an diesem Abend Johannes Oerding (38) und Robin Schulz (32).

Wirft man einen Blick auf die letzte Show im Dezember zurück, hat Mario wohl gar nicht mal so schlechte Karten. Der ehemalige Torwart Jens zockte Wotan im wahrsten Sinne des Wortes ab. Nach fünf Stunden und 14 Spielen entschied er das Match für sich. Ob Mario in die Fußstapfen seines Fußball-Kumpels treten wird?

Eichentopf,Ulrik Frank Rosin beim Kick Media Sommerfest im Köln Sky

Getty Images Mario Basler, September 2016

Getty Images Jens Lehmann im Jahr 2014

