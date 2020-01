Inspiration durch psychedelische Pilze? Für Gwyneth Paltrow (47) war das offenbar der Weg, um auf die Idee zu einem ihrer Bestseller zu kommen. Während eines Team-Events ihrer Firma Goop, das auf Jamaika stattfand, genossen sie und ihre Angestellten einen recht speziellen Tee: Dieser wirkte bewusstseinserweiternd und regte die Hollywood-Bekanntheit zu einer eher außergewöhnlichen Kreation an. Das Ergebnis: Eine Duftkerze, die angeblich nach Gwyneths Vagina riecht.

"This smells like my vagina" ist der Titel der inzwischen restlos ausverkauften Duftkerze. Entwickelt wurde dieses einzigartige Produkt von Goop, der Wellness-Marke der 47-Jährigen. In einem Gespräch bei Late Night with Seth Meyers verriet die Oscar-Preisträgerin, dass sie den Namen "unterhaltsam" und auch "ein bisschen punk-rockig" findet. "Ich roch an diesem wunderschönen Ding und sagte: 'Das duftet wie meine Vagina', aber das war bloß ein Scherz. Ich war auf Pilzen!", erklärte das Multitalent. Auf der Webseite von Goop wird der Geruch der Kerze als "witzig, sexy und unerwartet wundervoll" beschrieben. Die Aromen sind Bergamotte, Zedernholz und Rosenextrakt – eine Kombi, die "Fantasie, Verführung und eine kultivierte Wärme" hervorrufen soll. Und die hat ihren Preis: Umgerechnet stolze 68 Euro.

Mehr Einblicke in die Produktentwicklung im Hause Goop gibt es übrigens bald in Serienform: Auf Netflix können sich Interessenten in der neuen Doku-Reihe "Goop Lab" über Gwyneth und ihre Firma informieren. Das Format startet bereits am 24. Januar auf der Video-Plattform.

Getty Images Gwyneth Paltrow auf der Bühne von "The rise of goop" in Beverly Hills im Oktober 2019

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Getty Images Gwyneth Paltrow bei dem "Goop Lab"-Screening in LA im Januar 2020

