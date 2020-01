Wird es doch kein Happy End für Jo und Alex geben? Nachdem Justin Chambers seinen Ausstieg bei Grey's Anatomy bekannt gegeben hat, bleiben für seine Rolle des Dr. Alex Karev einige Fragen offen. Denn sein Entschluss, die Serie zu verlassen, hat Auswirkungen auf bleibende Charaktere der Show. So steht damit auch die bisher geplante Zukunft seiner Serienfrau Jo Wilson – gespielt von Camilla Luddington (36) – auf der Kippe. Was könnte demnach mit ihrem Charakter in der kommenden Staffel 16 geschehen?

+++Achtung, Spoiler!+++

Die Geschichte der beiden Charakter begann schon in der 9. Staffel der Krankenhaus-Serie. Nach einigen On und Offs in der Beziehung kam das Paar letztendlich in Staffel 14 endgültig zusammen und heiratete. Auch wenn Jo eine Staffel später herausfand, dass die Ehe nicht gültig ist und sich dann wegen psychischen Problemen in einer Psychiatrie behandeln ließ. Die Karevs blieben dennoch zusammen. Mit Justins plötzlichen Weggang entstehen nun viele Fragezeichen: Bekannt ist bisher nur, dass Alex nach einem Besuch bei seiner Mutter nicht mehr zurückkehrt. Für Jo heißt das, dass sie aktuell mit einem Findelkind vergeblich auf die Rückkehr ihres Mannes wartet.

Die Beziehung des Ärzte-Duos ist aber nicht der einzige Handlungsstrang, der bisher ungeklärt bleibt. Denn Dr. Karev ist derzeit Chef der Chirurgie in einem rivalisierenden Krankenhaus und lässt mit seinem Weggang eine Stelle frei werden. Endgültige Antworten werden die Fans von "Grey's Anatomy" wohl erst finden, wenn die Serie in den USA aus der Winterpause zurückkehrt.

Getty Images Camilla Luddington und Justin Chambers bei der Feier zu 200. Folge Grey's Anatomy in LA, 2013

Getty Images Camilla Luddington bei der Comic Con Bash in San Diego im Juli 2018

Getty Images Justin Chambers beim 54. Monte-Carlo Television Festival in Monaco im Juni 2014

