Anna Faris (43) will offensichtlich wieder vor den Traualtar treten! Seit knapp zwei Jahren schwebt die Schauspielerin mit Michael Barrett (49) auf Wolke sieben. Schon im vergangenen November gab es erste Gerüchte, die Turteltauben hätten den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt und sich verlobt – der Grund: Die Blondine soll plötzlich einen auffälligen Klunker am Finger getragen haben. Jetzt gibt es endlich erste Bilder von dem funkelnden Schmuckstück.

Verschiedene Paparazzi-Fotos zeigen Anna, ihren Sohn Jack Pratt (7) und Michael bei einem Spaziergang durch Los Angeles. Das Outfit der 42-Jährige war eher entspannt und nicht unbedingt ein Hingucker – der glitzernde Ring an ihrer linken Hand schon. Im Interview mit Page Six schätzte ein Experte, dass der Klunker mit einem hellgelben Stein etwa 100.000 Dollar – das entspricht 110.000 Euro – gekostet und circa vier Karat haben soll.

Anna und Michael haben ihre Verlobung bisher nicht offiziell bestätigt – aber auch nicht dementiert. Ihre gute Freundin Allison Janney (60) erklärte gegenüber Us Weekly: "Ich weiß schon lange, dass sie verlobt sind." Sie vermute, dass Anna den Ring als ausreichendes Statement betrachte und sich deshalb nicht geäußert habe.

Michael Barrett und Anna Faris während einer Bootsfahrt in Venedig

Anna Faris, Schauspielerin

Anna Faris und Allison Janney

