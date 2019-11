Tritt Anna Faris (42) nun vor den Traualtar oder nicht? Nachdem sie sich vor etwa zwei Jahren von Schauspiel-Kollege Chris Pratt (40) getrennt hat, scheint die "Scary Movie"-Darstellerin mittlerweile mit ihrem Freund Michael Barrett (49) wieder super-happy zu sein. Vor einigen Tagen wurde die Blondine dann mit einem verdächtigen XXL-Klunker abgelichtet. Hat Michael also die Frage aller Fragen gestellt? Jetzt scheint Anna die Verlobung tatsächlich bestätigt zu haben!

In einem Video, das TMZ vorliegt, werden die 42-Jährige und der Kameramann von Paparazzi vor einem Restaurant abgefangen. Als einer der Fotografen dem glücklichen Pärchen gratuliert, antwortet Anna nur mit einem "Dankeschön" – ganz klar also: Bei Anna und Michael gibt es in jedem Fall einen Grund zum Feiern. Ob der Grund dafür wirklich eine Verlobung ist, lässt die Blondine allerdings offen.

Sollte Anna tatsächlich Ja gesagt haben, sind die Hochzeitsvorbereitungen aber noch nicht in vollem Gange. Auf die Frage, ob die Vielleicht-Verlobten für den großen Tag schon bereit sind, antwortet Anna nämlich mit "Nein" und lacht.

Splash News Anna Faris und Michael Barrett in Venedig, November 2017

Frazer Harrison / Getty Images Anna Faris in Los Angeles 2018

Splash News Michael Barrett und Anna Faris im November 2017 in Venedig

