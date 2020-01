Bianca Claßen versetzt ihre Fans in große Sorge! Die erfolgreiche YouTuberin, die auch als BibisBeautyPalace bekannt ist, erwartet nach Sohnemann Lio (1) aktuell ihr zweites Kind mit Ehemann Julian (26). Schon in wenigen Wochen soll die kleine Tochter des Web-Paars zur Welt kommen. Kurz vor der Entbindung gönnt die Familie sich nun eine Auszeit auf den Malediven. Doch ist der Urlaub im Indischen Ozean möglicherweise eine Gefahr für die werdende Zweifach-Mutter?

Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes werden Reisende über mögliche Risiken in dem tropischen Land informiert. Dabei wird unter anderem vor dem Zika-Virus gewarnt: Die Infektion mit dem Erreger, der durch Mückenstiche übertragen wird, kann in der Schwangerschaft zu Fehlbildungen beim Kind führen – eine große Gefahr also für die schwangere Bibi! Die Behörden empfehlen deswegen eine individuelle tropen- und reisemedizinische Beratung. Höchstwahrscheinlich dürften sich Julian und Bibi dieser auch unterzogen haben.

Wegen der anhaltenden Infektions-Gefahr cancelten Influencerin Sarah Harrison (28) und ihr Mann Dominic (28) 2019 ihre Flitterwochen-Pläne. Denn auch Paaren mit Kinderwunsch wird von einer Reise in die tropische Region abgeraten – und dies war bei den Harrisons der Fall. "Egal, wie klein das Risiko ist, man kann es einfach nicht mit dem Gewissen vereinbaren, dass da was passieren kann", hatte Domi damals erklärt.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio auf den Malediven

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bianca und Julian Claßen mit ihrem Sohn Lio

Anzeige

Gulotta,Francesco/ ActionPress Sarah und Dominic Harrison bei den About you Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de