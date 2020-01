So putzig ist Amber Rose' (36) Baby! Im vergangenen Jahr wurde das Model zum zweiten Mal Mutter: Zusammen mit Freund Alexander Edwards bekam sie im Oktober Söhnchen Slash. Und auf den kleinen Spross ist die Beauty ganz schön stolz – immer wieder präsentiert sie ihn in den sozialen Netzwerken. Nun legte Amber mit weiteren putzigen Schnappschüssen nach und zeigte Slash bei einem Nickerchen!

Auf Instagram veröffentlichte die Ex-Freundin von Kanye West (42) gleich drei Bilder, auf denen ihr Nachwuchs wohl kaum niedlicher aussehen könnte: Darauf drückt sich Slash fest an seine Mama und schläft selig. Zu dem Post schrieb die Blondine: "Mein kleiner, hübscher Junge!". Auch die Fans der Schauspielerin sind von deren Kind verzückt. "Oh mein Gott, oh mein Gott! Amber, du hast es schon wieder getan! Er ist einfach perfekt!", kommentierte einer ihrer Follower.

Vor fast sieben Jahren bekam die 36-Jährige ihren ersten Sohn Sebastian Taylor Thomaz (6). Obwohl Amber bereits seit einigen Jahren nicht mehr mit dessen Vater Wiz Khalifa (32) zusammen ist, haben sie und der Rapper ein super Verhältnis zueinander: Als der "Roll Up"-Interpret im vergangenen Jahr von der zweiten Schwangerschaft seiner Ex erfuhr, soll er sich sehr für sie gefreut haben!

Instagram / amberrose Slash Electric Alexander Edwards im Januar 2020

Getty Images Alexander Edwards und Amber Rose in Beverly Hills im Juni 2019

Getty Images Amber Rose im Juni 2018

