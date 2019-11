Amber Rose' Söhnchen Slash scheint ein echter Kuschel-Weltmeister zu sein! Vor rund einem Monat war es so weit: Die 36-Jährige brachte ihr zweites Kind zur Welt. Und der Kleine soll voll und ganz nach seinem Vater Alexander Edwards kommen. Das Model erfreute seine 19 Millionen Follower bereits während der Schwangerschaft mit regelmäßigen Posts und Updates – und auch jetzt zeigt Amber den Wonneproppen immer wieder ihrer Community: Auf aktuellen Pics schläft Slash in eine blaue Wolldecke gehüllt!

Die Bilderreihe auf Instagram macht eines ziemlich deutlich: Von einem Fotoshooting lässt sich der Knirps nicht aus der Ruhe bringen. Auffällig ist außerdem, dass Slash in seinem ersten Lebensmonat schon ordentlich Haare bekommen hat. Von dem Anblick sind auch die prominenten Follower der Reality-TV-Darstellerin hin und weg: "Oh Gott, er ist perfekt! Ihr habt so ein schönes Baby gemacht!", kommentierte April Love Geary (24), die Liebste von Popstar Robin Thicke (42). Außerdem stellte die ebenfalls schwangere Sängerin Christina Milian (38) entzückt fest: "Er sieht auch total aus wie du, Amber!"

Die frischgebackene Zweifach-Mama scheint es wenige Wochen nach der Entbindung ähnlich entspannt anzugehen, wie ihr Baby: Erst kürzlich erwischten Paparazzi sie und ihren Liebsten bei einem Spaziergang – Amber trug dabei ein gemütliches Outfit, bestehend aus Leggins und einem Kapuzenpulli. Bei diesem Anblick scheint der nächste Red-Carpet-Auftritt noch in weiter Ferne zu liegen.

Instagram / amberrose Amber Rose' Sohn Slash

Instagram / amberrose Amber Rose' Sohn Slash

Getty Images Alexander Edwards und Amber Rose im Dezember 2018

