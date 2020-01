Serkan Yavuz (26) ist gar nicht gut auf Michael Bauer (29) zu sprechen! Seit der ersten Folge der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise zweifelte niemand daran, dass zwischen dem Augsburger und Natalie Stommel ordentlich die Funken sprühten. Obwohl er anfangs der Düsseldorferin gestand, dass ihm noch eine andere Frau nicht aus seinem Kopf gehe, wollte er ihrer Liebe eine Chance geben. Zurück in Deutschland servierte er sie dann allerdings eiskalt ab und kehrte zu seiner Ex zurück. Seit dieser Aktion lässt Serkan kein gutes Haar mehr an Michi!

Denn schon beim Rückflug aus dem Liebesparadies soll das Männermodel dem Regensburger offenbart haben, dass er seine TV-Flirt-Partnerin in den Wind schießen wird. Im Interview mit Promiflash verriet Serkan nun: "Für mich ist der Typ einfach gestorben!" Michael habe sogar ihn und seine Liebste Carina Spack auf Instagram blockiert, damit sie nicht erfahren, was er gerade treibt. Dadurch, dass das Pärchen aber mit Natalie befreundet sei, würden sie jedoch wissen, dass es bisher keine Aussprache zwischen den einstigen Kuppelshow-Turteltauben gegeben hat. "Wenn er etwas gesagt oder geschrieben hätte, dann hätten wir es erfahren", ist sich Serkan sicher.

Während sich die meisten Paradies-Kollegen und viele Fans von Michi empört über seinen fiesen Korb zeigten, schlug sich eine Single-Lady jedoch auf seine Seite: Isabell Bernsee (29). "Lass die Leute haten! Keiner kann nachvollziehen, was im Paradies abgegangen ist, außer wir! Du bist, wie du bist – und das ist auch gut so", schrieb die 29-Jährige unter einen emotionalen Post, den der Influencer nach der Final-Ausstrahlung veröffentlicht hatte.

