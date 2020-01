Elena Miras (27) meldet sich aus ihrer Luxus-Herberge in Australien! Noch sechs Kandidaten waren am Donnerstagabend am Dschungelcamp-Lagerfeuer versammelt und fieberten gespannt der Zuschauer-Entscheidung entgegen. Zum Schock der Promiflash-Leser, die den Love Island-Star tagelang als Favoriten gehandelt hatten, verkündeten die Moderatoren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) kurz und schmerzlos, dass Elena ihre Pritsche räumen müsse. Jetzt ist die Schweizerin im Hotel angekommen und richtet ihre ersten Worte an die Fans: Dabei bedankt sie sich vor allem bei ihrem Freund Mike Heiter für seine Unterstützung.

"Das größte Dankeschön geht natürlich an eine Person: an Mike, an meinen Schatz! Ich bin so voller Stolz, wie er mich verteidigt hat und alles getan hat, um mich zu unterstützen", erklärt die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story und filmt ihren Liebsten im Hotelbett. Sie habe noch keine Ahnung, was die Zuschauer von ihrem Auftritt im Urwald gehalten hätten. Dass Mike hinter ihr steht, sei aber das Allerwichtigste. "Natürlich bin ich traurig und enttäuscht, aber es ist ein Spiel, man muss auch irgendwann gehen", sieht sie ihren Exit ziemlich gelassen.

Während die Fans Elenas Rauswurf ganz und gar nicht verstehen, beäugten einige Ex-Camper ihre Dschungel-Ausraster schon länger kritisch. "Ich finde die Flaschennummer sehr übertrieben, das macht keinen Sinn", äußerte sich beispielsweise Chris Töpperwien (45) bei Ich bin ein Star – Die Stunde danach. Elena hatte sich in der Show zuvor beschwert, dass GZSZ-Star Raúl Richter (32) versehentlich ihre Trinkflasche benutzt hatte.

