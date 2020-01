Einmal im Leben die Traumfigur von Gisele Bündchen (39) haben? Ihr privater Chefkoch plauderte nun aus, was für das Supermodel und ihre Familie immer alles auf den Tisch kommt. Es ist nämlich anscheinend kein Hexenwerk, dass die zweifache Mama noch immer so einen gestählten Körper hat. Ihr Koch Allen Campbell verrät nun, wie die schöne Brasilianerin es schafft, so fit zu bleiben.

Der exklusive Küchenchef enthüllte gegenüber dem Online-Journal Boston.com, woraus die Mahlzeiten der berühmten Familie bestehen. "Also 80 Prozent von dem was sie zu sich nehmen, ist Gemüse. Wenn es aber nicht ökologisch angebaut ist, dann benutze ich es nicht", erklärte der Gourmet. Allerdings würde er auch Zutaten wie braunen Reis, Quinoa und Bohnen verwenden, um die Mahlzeiten zu ergänzen. Die anderen 20 Prozent der Star-Diät würden aus "mit Gras gefüttertem, Bio-Rind, manchmal Ente und auch Hühnchen" bestehen. Gelegentlich bereite er auch Fischgerichte zu, diese allerdings nur mit wildem Lachs. "Ich glaube daran, dass eine pflanzenbasierte Diät die Kraft hat, Krankheiten vorzubeugen und auch zu heilen", so der Ernährungsprofi.

Seiner Meinung nach seien es vor allem Zucker und Kohlenhydrate, die den Körper zu sauer werden lassen. Das wiederum ist seiner Ansicht nach die Hauptursache für Gesundheitsprobleme. Alles in Allem mache es ihn sehr glücklich, für die Promi-Familie zu kochen.

Instagram / gisele Gisele Bündchens Teller voller Gemüse

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Model

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der Met-Gala in NYC im Mai 2019

