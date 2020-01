Jessie J (31) und Channing Tatum (39) gehen in die Pärchen-Offensive! Nach ihrer Trennung im vergangenen Dezember gaben die Sängerin und der Schauspieler vor wenigen Tagen ihr offizielles Liebes-Comeback bekannt – und nicht nur das: Kurz darauf flanierten die Turteltauben auch erstmals gemeinsam über den roten Teppich. Und einmal damit angefangen, wollen sie damit offenbar gar nicht mehr aufhören: Auch bei den Grammys stellten sich Jessie und Channing jetzt total verliebt dem Blitzlichtgewitter.

Bei der Pre-Grammy-Gala am Samstag setzten die zwei auf schicke Eleganz und bei der späteren After-Party entschieden sie sich für einen eher lässigen Style: Die Musikerin hatte ihr langes, figurbetontes Abendkleid gegen einen Hosenanzug im Oversize-Style eingetauscht und trug darunter lediglich einen glitzernden BH. Ihr Begleiter erschien in einer Kombi aus Hose und Hemd mit Patch-Elementen. Um den lässigen Look abzurunden, trug Channing eine Cap und weiße Sneaker.

Freunde des Paares hatten die Reunion schon kurz nach dem Liebesaus kommen sehen. Bereits Mitte Januar waren Jessie und Channing wieder zusammen gesichtet worden. "Sie haben sich wirklich gern und haben eine tiefe Verbindung, die nie abgebrochen ist", erklärte ein Insider gegenüber HollywoodLife. Sie hätten schließlich festgestellt, dass sie noch immer Gefühle füreinander haben.

Getty Images Sängerin Jessie J und Schauspieler Channing Tatum

Getty Images Jessie J und Channing Tatum

Instagram / jessiej Jessie J und Channing Tatum im Juli 2019

