Sie kommt aus dem Schwärmen ja gar nicht mehr heraus! Ein halbes Jahr nach der Verlobung haben sich Schauspielerin Hilary Duff (32) und ihr Partner Matthew Koma im Dezember im Rahmen einer familiären Gartenzeremonie das Jawort gegeben. Anschließend ging es für die Eltern der kleinen Banks Violet Bair (1) und Hilarys erstem Kind, Sohn Luca Cruz Comrie (7), in abenteuerliche Flitterwochen. Von den Erinnerungen an diese aufregenden Tage wird die frischgebackene Braut noch lange zehren!

In einem neuen Interview mit People sprach die 32-Jährige zunächst über ihre Trauung: "Es war so ein Höhepunkt. Es war die beste Hochzeit überhaupt. Wir haben andauernd gesagt: 'Das ist der beste Tag unseres Lebens'", verrät der "Lizzie McGuire"-Star rückblickend. Doch auch die gemeinsamen Flitterwochen in Südafrika werden für die US-Amerikanerin wohl unvergesslich bleiben!

"Wir haben die coolsten Sachen gemacht. Keiner von uns war jemals auf einer Safari. [...] Wir haben Nashörner, Löwen, Tiger, Elefanten und Büffel gesehen – und das innerhalb der ersten zwei Tage", plauderte Hilary ganz aufgeregt aus. Für diese Erfahrung würden ihr bis heute die richtigen Worte fehlen und sie schätze sich glücklich, so etwas erlebt zu haben. Kein Wunder also, dass die Eheleute auf den Selfies vom Rückflug so gar nicht happy gewirkt haben.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma in Südafrika

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma im Januar 2020

