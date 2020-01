Vergleiche zwischen seiner neuen Liebe Jessie J (31) und seiner Ex findet Channing Tatum (39) so gar nicht lustig! Nach einer kurzen Beziehungspause schwebt der Schauspieler aktuell auf Wolke sieben mit Sängerin Jesse – und das soll die ganze Welt wissen. Vor wenigen Tagen schritt das Paar zum ersten Mal gemeinsam über einen roten Teppich und auch im Netz zeigte Channing mit einem Tutel-Selfie erneut sein Glück. Dass seine Liebste in den Kommentaren jedoch mit seiner Ex Jenna Dewan (39) verglichen wurde, ging dem Magic Mike-Star mächtig gegen den Strich!

"Jenna sieht besser an deiner Seite aus!", lautete der Instagram-Kommentar einer Userin, der Channing zur Weißglut brachte. Den darin implizierten Diss gegen Jessie ließ er nicht auf sich sitzen und antwortete: "Wenn du so eine schreckliche, hasserfüllte Person bist und die unendliche und unerreichte Schönheit von Jess nicht wertschätzten kannst, bitte verschwinde von hier." Daraufhin schwärmte er von seiner Liebsten: "Es gibt keinen schöneren und atemberaubenderen Körper als den von Jess. Und ja, das schließt meine Ex mit ein."

Die Nutzerin tue ihm leid und er bitte sie darum, zukünftig vorsichtiger mit ihren Handlungen zu sein, so Channing weiter. Später ruderte er jedoch zurück und lobte auch seine Verflossene, die Mutter seiner Tochter: "Jenna ist schön und atemberaubend auf ihre Art." Mittlerweile ist die Kommentarfunktion unter dem Bild gesperrt.

