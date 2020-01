Paulina Ljubas (23) und Jiena Viduka (21) sind die Neuen bei Köln 50667! Die beiden Influencerinnen sind zwar erst seit wenigen Tagen in der Vorabend-Soap zu sehen – dennoch sorgen ihre Figuren der Stella Freis und Jill Meininger schon jetzt für mächtig Furore! Jede von den beiden hat schon mindestens einem aus Mann aus der Kölner Clique den Kopf verdreht. Doch wie ticken die Darstellerinnen eigentlich privat?

Im RTL2-Interview plauderte Paulina nun aus, dass das Tattoo auf ihrem linken Arm sie ziemlich gut beschreibe: "Conquer or Die" – also erobern oder sterben – ist ein bisschen extrem, aber ich bin einfach so", betonte die Blondine. "Wenn ich etwas will, dann verfolge ich das Ziel solange, bis ich das auch bekommen habe. Aufgeben gibt's nicht." Ansonsten würde sie viel Zeit im Fitnessstudio und mit ihrem Instagram-Account zubringen.

Auch Kollegin Jiena hat es offenbar faustdick hinter den Ohren. "Ich bin allgemein ein temperamentvoller Mensch, rege mich über viele Kleinigkeiten sehr schnell auf", stellte sie gegenüber RTL2 klar. "Schmatzen zum Beispiel geht gar nicht, da krieg ich komplett Aggressionen, da würde ich am liebsten in ein anderes Land ziehen, wenn hier einer sitzt und schmatzt", witzelte sie weiter. Trotzdem sei sie immer für einen Spaß zu haben: "Ich bin dafür, dass ich Hamburgin bin, aber ziemlich offen, ziemlich locker."

"Köln 50667" läuft montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und immer vorab bei TVNOW.

RTL2, "Köln 50667" Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / paulina_lj Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / jiena_vdka Jiena Viduka in Köln

