Die Köln 50667-Familie wächst weiter! Nachdem die Fans der Vorabendsoap sich zuletzt von einigen Darstellern wie Margarita Nigmatullin (24) und Angela Brand (23) verabschieden mussten, dürfen sie sich immerhin auch über Neuzugänge freuen. So ist Love Island-Hottie Danilo Cristilli zum Cast gestoßen, ebenso wie die Schauspielneulinge Alischa Klippel (20) und Marcel Thorwesten (20). Und damit nicht genug: Auch diese beiden Mädels spielen ab sofort bei "Köln 50667" mit!

Das hat Promiflash vom Sender RTL2 erfahren und stellt euch die Neulinge nun exklusiv vor. Influencerin und Instagram-Model Jiena Viduka verkörpert die Rolle der Jill Meininger. Sie ist 21 und stammt aus einer ziemlich zerrütteten Familie. Emotional war sie nie die Stabilste, was sich auch auf ihre bisherigen, sehr kurzen Beziehungen ausgewirkt hat. In Freddy (Kerem Aydin) hat sie jedoch vielleicht den Richtigen gefunden. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein! Schon heute flimmert die erste Folge mit Jill über die Fernsehbildschirme.

Auch sie wird wohl für mächtig Wirbel sorgen: Fitness-Liebhaberin und Web-Beauty Paulina Ljubas spielt die Rolle der Stella Freis. Stella ist 23 Jahre alt und schon eine absolute Karrierefrau! Doch während es beruflich immer prima bei ihr lief, hatte sie in der Liebe bisher weniger Glück, denn ihr Erfolg hat schon viele Männer abgeschreckt. Dafür bahnt sich nun mit Zuschauerliebling Olli (Patrick Beinlich) eine Liebelei an! Fans von "Köln 50667" sollten am kommenden Montag also definitiv einschalten, wenn sie ihr Debüt feiert.

"Köln 50667" läuft montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

RTL2, "Köln 50667" Jiena Viduka, "Köln 50667"-Darstellerin

RTL2, "Köln 50667" Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

