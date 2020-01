Na, hat hier etwa jemand vor lauter Glück ein süßes Geheimnis ausgeplaudert? Dass sich Cristiano Ronaldo (34) in festen Händen befindet, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Star-Fußballer hat in Georgina Rodriguez offenbar die Eine gefunden. Mit dem Model hat der Kicker auch bereits eine gemeinsame Tochter, Alana Martina (2), die sie gemeinsam mit Cristianos anderen Kids Eva (2), Mateo (2) und Cristiano Ronaldo Jr. (9) großziehen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als wären der 34-Jährige und seine Freundin nicht nur Partner und Vollbluteltern, sondern sogar bereits verheiratet!

Auslöser für die Ehespekulationen ist Georginas (25) Instagram-Kommentar, den sie ihrem Freund widmete: "Danke an meinen Ehemann, dass er mir das Beste im Leben geschenkt hat, unsere Kinder. Ich liebe dich." Moment mal – da hat sich doch glatt das Wort "Ehemann" eingeschlichen! Bedeutet das etwa, dass das Paar tatsächlich geheiratet hat? Eine offizielle Bestätigung blieb bisher aus.

Es wäre allerdings nicht das erste Indiz, das für eine Ehe spricht: Verlobungsgerüchte gibt es immerhin seit Beginn der Beziehung und kürzlich sprach Cristiano selbst über die gemeinsame Zukunft: "Sie hat mir so sehr geholfen. Natürlich liebe ich sie sehr. Wir werden eines Tages heiraten, ganz sicher. Das ist auch der Traum meiner Mutter", plauderte der Fußballer im Interview bei Good Morning Britain aus.

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo

Getty Images Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo 2019 in Italien

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez, Eva, Mateo, Cristiano Ronaldo Jr., Cristiano und Alana

