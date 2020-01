Für die Grammy Awards putzte sich Billy Porter (50) ganz schön heraus! Am Sonntagabend fand zum 62. Mal die alljährliche Musik-Preisverleihung in Los Angeles statt. Dabei schmissen sich die Stars wie immer in glamouröse Outfits: Unter anderem präsentierte sich Lizzo (31) in einem weißen Kleid, das die Sängerin mit einer Pelz-Boa kombinierte. Ihr Kollege Billy stand der Sängerin mit seinem Styling jedoch in nichts nach und präsentierte sich in einem extravaganten blauen Look!

Der Broadway-Star war in seinem Glitzer-Outfit auf dem roten Teppich nicht zu übersehen: Er schlüpfte in einen türkisfarbenen Ganzkörperanzug und trug dazu ein passendes Jäckchen und einen XXL-Hut. Letzter stach jedoch nicht nur durch seine Größe ins Auge: Rund um die Krempe der Kopfbedeckung waren lamettaartige Fransen angebracht. Dabei handelte es sich um eine Art Vorhang, den man elektronisch vor seinem Gesicht auf- oder zumachen konnte. Dieselben Glitzer-Fäden zierten auch die Hosenbeine des ausgefallenen Anzugs.

Der Schauspieler setzt offenbar gerne auf auffällige Kleidung: Schon im November 2019 glänzte er modisch beim International Music Award in Berlin. Billy zog sich ein schwarzes Glitzer-Shirt und einen bodenlangen Rock über – seinen Kopf zierte ein Hut, der aus geschwungenen Bändern bestand.

Getty Images Billy Porter bei den Grammy Awards im Januar 2020

Getty Images Cynthia Erivo und Billy Porter bei den Grammy Awards im Januar 2020

