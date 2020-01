Warum hat sie so wenig abgenommen? Für Anja ist die Reise bei The Biggest Loser vorbei. In der vergangenen Runde der Abspeck-Show wurde die 24-Jährige von ihrem Team nominiert. Weil sie zu wenig abgenommen hatte, traf es neben Tabea auch sie. Beim Wiegen zeigte die Waage einen Gewichtsverlust von nur 200 Gramm an. Im Gespräch mit Promiflash gab Anja einen möglichen Grund für diese geringe Abnahme an: Sie hatte zwischenzeitlich ihre Periode bekommen!

"Ich hatte in der Woche das erste Mal wieder meine Tage", erklärte die gelernte Bürokauffrau im Interview. "Ich wusste leider nicht, wann sie kommen, denn aufgrund des Übergewichts kommen sie unregelmäßig bis gar nicht", führte sie weiter aus. Außerdem sei es ihr mental nicht gut gegangen, das habe sich unglaublich schnell auf den Körper ausgewirkt. "Nach dem ersten Schock und der Traurigkeit geht es mir viel besser", sagte sie direkt etwas fröhlicher. Auf dem Weg nach Hause habe das Gefühl überwogen, glücklich zu sein, weil sie ihren Vater und ihren Kater wiedersehen dürfe.

Anja ist nicht die einzige Kandidatin, die bei "The Biggest Loser" offen über die Probleme mit ihrer Periode spricht. Nadine, die im Secret Team von Sarah (28) und Dominic Harrison (28) ist, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Wegen ihres Übergewichts war in den vergangenen sieben Jahren ihre Periode ausgeblieben. Das hat sich dank ihrer Teilnahme bei der Abnehm-Sendung aber geändert: "Ja und jetzt, nach ein paar Wochen des Projekts, kamen meine Tage zurück. Ja, der Körper funktioniert wieder, das macht mich natürlich sehr glücklich", jubelte Nadine in ihrem Video-Tagebuch.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1.

Sat.1 Anja in der vierten Folge von "The Biggest Loser"

Sat.1 Anja und Petra Arvela bei "The Biggest Loser"

SAT.1 / Benedikt Müller Nadine, Kandidatin von "The Biggest Loser – Secret Team"

